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Almanya’da terör örgütü PKK mensubu 5 kişiye hapis cezası verildi

Almanya'da Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi (OLG),terör örgütü PKK üyesi 5 kişiye 1,5 yıl ila 4 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verdi.

Almanya’da terör örgütü PKK mensubu 5 kişiye hapis cezası verildi
Almanya’da PKK mensubu 5 kişiye hapis cezası
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AA

Mahkemeden yapılan açıklamada, terör örgütü üyesi olma, kaçırma ve alıkoyma olaylarına karıştıkları gerekçesiyle Veysel S'nin 4 yıl 3 ay, Agit K'nin 4 yıl, Özkan T'nin 3 yıl, Evrim A'nın 1,5 yıl ve Cihan A'nın 1,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiği belirtildi.

Mahkeme heyetinin Evrim A, Özkan T. ve Cihan A'nın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tutukluluk halini kaldırdığı ifade edilen kararda, PKK'nın 1993 yılından beri Almanya'da yasaklandığı ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak sınıflandırıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin güneydoğusundaki, sivillere defalarca zarar veren PKK, Türk polis memurlarına ve askerlerine yönelik saldırılar düzenliyor. PKK Türkiye'de saldırılar yoluyla cinayet işlemeyi amaçlamaktadır. PKK ayrıca Almanya'da ve Batı Avrupa'da örgütsel yapılara sahiptir. Üyeleri örgüt için kaynak yaratmak, PKK'ya destekçi toplamak ve kamuoyunu etkilemek için kampanyalar planlamak gibi görevlere sahiptir."

Ayrıca kararın temyize açık olduğu ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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