Almanya’daki bir kafede Kovid-19’a karşı saydam çadırlı önlem - BERLİN

AA

Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerden dolayı müşterilerini kaybetmekle karşı karşıya kalan kafe ve restoran sahipleri, müşterilerini korumak için ilginç yöntemler geliştiriyor.

Moabit semtinde bulunan "Tirree" adlı kafenin sahibi Stefan Tirree, mekanın dışında yaya yolunun üzerinde, sonbahar ve kış aylarında müşterilerin oturabileceği, içinde masa ve sandalyenin bulunduğu saydam çadırlar kurdu.

Tirree, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kafenin önüne kurulan bu küçük çadırların müşterilerine hem rüzgardan korunma hem de herhangi bir temas olmadan sohbet etme imkanı verdiğini belirtti.

Kovid-19’dan dolayı kafenin içinde ve dışında masaların belirli aralıklarla yerleştirilmesi gerektiğini, bundan dolayı daha önce müşterilerin birbiriyle doğru dürüst sohbet edemediğini söyleyen Tirree, “Şimdi ise insanlar birbirleriyle konuşma imkanı buldular.” şeklinde konuştu.Tirree, müşterilerin, önceleri çadırda oturmayı kuşkuyla karşıladığını ancak daha sonra alıştığını belirterek, “Başta 50 ila 60 yaşlarında olan bazı sürekli gelen müşterilerimiz çadırlara girerek oturup kahve içtiler ve kruvasan yediler. Bir süre sonra diğer müşteriler de aynısını yapmaya başladı. Bir bakıma yaşlılar öncülük etti, gençler de onları takip etti.” ifadelerini kullandı.

Bu çadırların yağmur ve kardan müşterilerini koruyacağını kaydeden Tirree, çadırların kapılarının Kovid-19'dan dolayı hep açık tutulacağını aktardı.Tirree, Kovid-19 önlemleri kapsamında Berlin’de 23.00-06.00 saatleri arasında restoran ve kafelerin açık tutulmasının yasak olduğunu hatırlatarak, “Kovid-19 vakalarının artmaması için biz buna riayet ediyoruz. Her akşam bu çadırları içeri alıyoruz ve sabah tekrar dışarı çıkarıyoruz. Bu çok emek isteyen bir şey." dedi.

Salgının ciddiye alınması gerektiğin vurgulayan Tirree müşterilerin mesafe kuralına uyup uymadığına ve maske takıp takmadığına dikkat ettiğini, bazen bu konuda tartışmaların da yaşandığını kaydetti.Kafedeki müşterilerden Hannes Brunn, çadırların bu şekilde kafenin önünde konulmasını çok hoş bulduğunu belirterek, “Sosyal mesafe çerçevesinde insanlara yeniden biraz daha yakın oturabilmekten dolayı mutluyum. Önceden (çadırlara) şüphe ile bakıyordum. Şimdi ise memnunum”. dedi.

Bir diğer müşteri Luisa Lepski ile bir çadırda sohbet eden Britta Graham-Hyde ise çadırların çok güzel düşünülmüş bir fikir olduğunu vurgulayarak, “Rüzgardan da korunuyoruz. Bugün ilk kez geldik ve çok beğendik.” değerlendirmesinde bulundu.Luisa Lepski de, yağmur yağdığında dışarda çadırda oturulabileceğini belirterek, “Böylelikle hem Kovid-19’a karşı korunma sağlıyorsun hem de açık havada oturuyorsun." ifadesini kullandı.

Kovid-19 vaka sayılarının tekrar artmasıyla birlikte Berlin’de salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeniden tedbirler sıkılaştırıldı.Buna göre açık alanlarda yapılan etkinliklere en fazla 25 kişi katılabilecek. Dükkan, lokanta, restoran ve bar gibi işletmeler 23.00-06.00 saatleri arasında kapalı tutulacak. Bu saatler arasında açık olan benzin istasyonlarının alkollü içecek satışı da yasaklandı.