Emniyet müdürlüğünden Almanya’nın en çekici polisine şok!

Almanya'nın en ünlü fitness sporcularından biri olan Adrienne Koleszar, sosyal medyadaki hayranlarına ve ailesine daha fazla zaman ayırmak için polislik kariyerine ara verdiğini açıklamıştı. Polislik mesleğine bir süreliğine ara veren 'fitness ikonu' Adrienne Koleszar, işe geri döndüğünde üstlerinin "Ya model ol ya polis" uyarısıyla karşılaştı