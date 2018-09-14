Almere City (Omniworld) - Jong Utrecht maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Almere City (Omniworld), 14 Eylül 2018 Cuma günü Jong Utrecht takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 7 puanlı Almere City (Omniworld) 7. sırada bulunuyor, Jong Utrecht 3 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Almere City (Omniworld), son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Jong Utrecht, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 249. İddaa'da Almere City (Omniworld) kazanır 1.30, berabere biter 4.30, Jong Utrecht kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Almere City (Omniworld) son hafta oynanan Volendam maçında 2-0 kazandı.

Jong Utrecht ise Emmen maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Almere City (Omniworld), 3 gol attı ve 4 gol yedi.

Jong Utrecht, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jong Utrecht 0 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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