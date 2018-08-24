Almere City (Omniworld) - Roda karşılaşma önü

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Almere City (Omniworld), 24 Ağustos 2018 Cuma günü Roda takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Almere City (Omniworld) 3 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Roda 3 puanda ve 6. sırada. Almere City (Omniworld), son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Roda, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 199. İddaa'da Almere City (Omniworld) kazanır 2.30, berabere biter 3.20, Roda kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Almere City (Omniworld) önceki hafta Roda mücadelesinde 1-2 kazandı.

Roda ise Almere City (Omniworld) karşılaşmasında 1-2 yenildi.

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