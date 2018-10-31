Almeria - Villarreal karşılaşma önü

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Almeria, 01 Kasım 2018 Perşembe günü Villarreal takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:30. Almeria, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Villarreal, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 592. İddaa'da Almeria kazanır 3.75, berabere biter 3.20, Villarreal kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Almeria önceki hafta Sevilla mücadelesinde 2-1 yenildi.

Villarreal ise Malaga maçında 2-1 kazandı.

Almeria, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Almeria, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Villarreal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Villarreal, 0 gol atarken 0 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ