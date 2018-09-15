Almeria - Zaragoza maç önü

İspanya 2.Lig maçında Almeria ile Zaragoza, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. 1 puanlı Almeria 20. sırada bulunuyor, Zaragoza 8 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Almeria, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Zaragoza, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 732 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Almeria kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Zaragoza sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Almeria son hafta oynanan Zaragoza maçında 3-0 kazandı.

Zaragoza ise Almeria karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Almeria, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Almeria, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Zaragoza, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zaragoza 4 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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