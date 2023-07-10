Alnından vurulduğu halde hayatta kalmayı başaran asker

Kanlar içinde yerde yatan Jacob, esir olarak düşmemek için silahını bir değnek gibi kullandı ve savaş alanından sürüklenerek çıkmayı başardı. Başındaki kurşuna rağmen yan yola çıktı. Başı o kadar şişmişti ki gözlerini kapatmıştı; görebilmek için göz kapağını eliyle kaldırmak zorunda kaldı.

Taburu ciddi bir zaiyat verdiği için askerler geri çekildi ve Jacob orada ölüme terk edildi; herkes onun eninde sonunda öleceğini düşünüyordu.

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En sonunda yoldan geçen diğer askerler onu hastaneye götürdü. Burada yarası sarıldı ancak doktorlar çok yaşayamayacağını söyledi ve Jacob'u ameliyat etmemenin daha mantıklı olduğu kanısına varıldı.

Ertesi gün Jacob şaşırtıcı şekilde hayattaydı. Yaralalıların Tennessee'ye gönderileceğini öğrenen asker; geride kalmamak ve düşmanların elinde esir olmamak için kendini zorlayarak gizlice diğer yaralılarla gitti; oysa doktorları bunu yapamayacağını söylemişti. Jacob trene giden yolda bir kez düşse de sürüklenerek kendini vagona attı ve sonra bilincini kaybetti.