'Alo randevu' çetesi çökertildi: 11 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa 'Alo randevu' çetesi çökertildi: 11 gözaltı
ABONE OL

‘Saklambaç' operasyonu ile ‘alo randevu’ çetesi çökertildi: 11 gözaltı

Diyarbakır merkezli olarak iki ilde düzenlenen “Saklambaç" operasyonu ile “alo randevu” çetesi çökertilerek, 11 şüpheli gözaltına alındı.

'Alo randevu' çetesi çökertildi: 11 gözaltı
İHA

Diyarbakır merkezli operasyonda Diyarbakır ve İstanbul’da eş zamanlı olarak düğmeye basıldı. 2 aylık teknik takip sonucu düzenlenen “Saklambaç" adlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve ofislerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet bilgisayar, 45 adet cep telefonu, 42 adet sim kart, 10 adet hard disk ele geçirildi. İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler de Diyarbakır’a getirildi.

Şahısların internette sahte arkadaşlık siteleri kurdukları, arayan kişileri bayanlarla buluşturma vaadiyle çeşitli meblağlarda para aldıkları, kimi zaman evlendirme vaadiyle form doldurdukları, form dolduranları çete mensubu kadınların arayarak para talep ettiği, bu yolla çetenin insanları dolandırdığı tespit edildi. Fotoğraf albümü, internet arkadaşlık sitesinde albümlerden sözde tercihte bulunan mağdurlar, buluşmaya kimse gelmeyince dolandırıldıklarını anladı.

Şebekenin arkadaşlık paketleri, akşam yemeği paketi, hafta sonu arkadaşı, tatil arkadaşı, yurt dışından arkadaş, evlilik paketi gibi çeşitli seçenekler sunduğu öğrenildi. Çağrı merkezi kuran şebeke üyelerinin yaptıkları görüşmelerle arkadaş arayanları para yatırmak için ikna ederek kandırdıkları belirlendi.

Şüpheliler, 4 günlük gözaltı süresinden sonra mahkemeye sevk edilecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı
GÜNDEM Memurların gözü bu haberde! Maaş zammı...
Son dakika haberi | Konya Ereğli'de korkunç kaza! Otobüs şarampole yuvarlandı, 15 kişi yaralandı
GÜNDEM Yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den bazı iller için kritik uyarı! Hava durumu nasıl olacak?
GÜNDEM Meteoroloji'den bazı iller için kritik uyarı!
Bağdat Caddesi'nde hız yapan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
GÜNDEM Hız yapan aracın çarptığı yaya öldü
Maltepe'de karaya oturan teknedeki 9 kişi kurtarıldı
GÜNDEM Maltepe'de tekne karaya oturdu
NEVŞEHİR TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama | 24-25 Aralık 2022 TOKİ Nevşehir kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama linki
GÜNDEM Nevşehir TOKİ kuraları canlı yayında çekiliyor!
Kırşehir'de şüpheli ölüm! 84 yaşındaki kadın yangında öldü ve... - En son haberler
GÜNDEM Müstakil evdeki yangında 84 yaşındaki kadın öldü
KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak ve hesaplara yattı mı? GSB 2022-2023 KYK toplu ödeme tarihleri ne zaman belli olacak, toplu para hangi gün yatacak?
GÜNDEM KYK bursları yattı mı ve ne zaman yatacak?
MTV hesaplama ekranı ve ödeme tablosu 2023! Yeni MTV oranı ne kadar oldu, yaş, matrah ve motor gücüne göre yüzde kaç zam uygulandı? MTV HESAPLA
GÜNDEM MTV ne kadar oldu?
MEB'den son dakika AÖL duyurusu! AÖL sınavları iptal mi oldu, neden iptal edildi ve son durum nedir? 2022 Açık Lise sınavları tekrar edilecek mi?
GÜNDEM AÖL sınavları iptal mi oldu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.