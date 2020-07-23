Evlerde süs bitkisi olarak yaygın şekilde kullanılan Aloe vera, aynı zamanda oldukça yararlı bir bitkidir. Sağlığa yararlı bir çok element, mineral içeren Aloe verada; ayrıca kalsiyum, bakır, selenyum, krom, manganez, magnezyum, potasyum, sodyum, çinko gibi mineraller bulunmaktadır. Bu şifalı bitkide ayrıca vücuttaki iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olan 4 yağ asidi olan; kolesterol, kampesterol, beta-sisosterol ve lupeol de bulunmaktadır. Bu şifalı bitki günümüzde başta ürtiker, cilt tahrişleri, yaralar ve uçuk gibi cilt hastalıkları olmak üzere, kabızlık ve sindirim sistemi rahatsızlıkları, iltihabi hastalıklar, diyabet gibi pek çok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılmaktadır. Fakat tüm şifalı bitkiler gibi mutlaka doktora danışılarak doğru şekilde kullanmak gerekir. Aksi halde istenmeyen ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Antioksidan, antibakteriyal özellik taşıyan aloe veranın jeli ve suyu farklı sağlık problemlerinde kullanılmaktadır.

Aloe Vera Jelinin Faydaları Nedir?

Aloe veranın jeli, 1930’larda klinik olarak radyoterapide meydana gelen deri ve mukoza yanıklarının tedavisi için kullanılmıştır. Günümüzde de kozmetik şirketleri yaygın olarak; makyaj, sabun, güneş kremi, tütsü, traş kremi, şampuan, nemlendirici gibi ürünler için Aloe veradan yararlanmaktadır. Ayrıca gıda sektöründe de yoğurtlar, içecekler ve tatlılarda koruyucu madde olarak kullanılmaktadır.

Yanıkların iyileşmesini hızlandırır.

Cilt hastalıklarında destek tedavidir.

Kırışıklıkları önleyebilir.

Kanser yaralarını tedavi etmeye yardımcıdır.

Saçları besler ve parlatır.

Aloe Vera Jeli Cilde Nasıl Uygulanır?

Mükemmel bir nemlendiricidir. Aloe vera harici olarak cildinize sürebilirsiniz. Günümüzde en çok kozmetik alanda kullanılmaktadır. Aloe vera jelini yüzünüz, boynunuz ve vücudunuz için kullanabilirsiniz. Bu jel, cildinizin derinliklerine nüfuz ederek pH dengesinin geri kazanılmasına yardım eder. Kadınlarda ve özellikle hamilelik sonrası hızlı kilo alıp verme sebebiyle oluşan çatlak vb cilt sorunları için

Aloe vera harika bir etkiye sahiptir. Yaprağını ortadan keserek jelini doğrudan cilt kremi gibi kullanabilirsiniz.

Aloe Vera Jeli Kafa Derisi Ve Saçlara Uygulanabilir: Aloe vera jeli; kuru saçlar ya da kaşıntılı kafa derisi için doğal bir tedavi yöntemidir. Hazır jel alıp kullanabilir veya kendiniz bitki içindeki bölümü çıkarıp blender de jel haline getirebilirsiniz. Birçok kullanım şekli vardır. Ancak en yaygını; jelin saçlara, kafa derisine doğrudan saç kremi gibi uygulanmasıdır. 10 dakika ile 1/2 saat arasında bir süre bekledikten sonra yıkayabilirsiniz. Aloe vera jeli saç sağlığı için çok faydalıdır. Nemlendirir, saç köklerini güçlendir. Ayrıca canlılık, parlaklık kazandırır.

Aloe Vera Suyu İçilir Mi?

Aloe vera suyu; bitki yaprağından elde edilen yapışkan ve yoğun bir sudur. Genellikle güneş yanıklarının tedavisinde kullanılsa da meyve suyu şeklinde içilmesinin de pek çok faydası vardır. Aloe veranın yaprağında bulunan jeli içme suyuna karıştırıp içebilirsiniz. Veya hazır olarak satılan organik meyve sularından tüketebilirsiniz. Aloe vera suyu; kalp sağlığı, bağışıklık sistemi için çok yararlıdır. Ayrıca sindirim sistemini düzenler, kabızlık tedavisinde kullanılabilir. Ancak fazla tüketildiğinde ishale yol açabilir. Bu yüzden her gün en fazla 1/2 çay bardağı tüketin. Eğer bu tür bir etki görürseniz mutlaka bir doktora danışın.

Aloe Vera Suyu Nasıl Yapılır?

Piyasada veya internet ortamında bulabileceğiniz hazır aloe vera suyu, bitkinin tüm yaprağının ezilmesi veya öğütülmesi, ardından sıvının saflaştırılması ve süzülmesi gibi pek çok aşamayla elde edilir. Hafif, tolere edilebilir bir tada sahip olan meyve suyunun içimi ferah ve rahattır. Ancak tükettiğiniz ürünün organik olduğundan emin olunuz.

Aloe Vera Suyunu Evde Nasıl Üretebilirsiniz?

Aloe veranın yaprağının içindeki jeli çıkarın. Blender içine koyun ve su ekleyin. Sonra İyice çırpın. İçmeden önce lezzet katmak için bal veya limon ekleyebilirsiniz.

Bu suyu günde yarım çay bardağı kadar tüketin ve her seferinde taze hazırlayın. Fazla tüketimi ishale neden olabilir.

Aloe Vera Suyunun Faydaları Nelerdir?

Alkalik bir yapıya sahip olduğundan, vücudunuzun pH dengesini korur ve hastalıklara karşı direnç kazandırır.

Vücudunuzun nem oranını arttırır.

Karaciğer detoksun da önemli bir rol oynar, karaciğeri destekler.

Kabızlığı önler.

Sivilceyi azaltır.

İçerdiği vitamin ve mineraller ile önemli bir besin desteğidir.

Midedeki asit salgısını azaltır, mide ekşimesine engel olur. Mide ülseri için koruyucudur.

Sindirim sistemini destekler. Özellikle irritabl bağırsak sendromu tedavisine destek olarak tüketilebilir.

Diş plağını, diş eti iltihabını azaltır.

Kabızlık tedavisinde kullanılabilir.

Kan şekeri seviyesini düşürür.

C vitamini kaynağıdır.

Aloe Veranın Faydaları Nelerdir?

Ürtiker Ve Cilt Tahrişlerini Yatıştırır: Aloe vera; antimikrobiyal, antioksidan özellikleri sebebiyle cilt rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Aloe veranın, sedef, dermatit, oral mukozit, cerrahi yaralar ve cilt rahatsızlıklarının tedavisinde etkili olduğu saptanmıştır. Bu bitkinin cilt tahrişlerine faydaları ile ilgili ilk araştırma 1935 yılında ABD’de yapılmış, başarılı sonuçlar elde edilmiştir. İsveç klinik Fizyoloji bölümü tarafından 1996 yılında kronik sedef

hastalığı üzerinde Aloe veranın etkileri araştırılmış, olumlu etkisi %83 olarak saptanmıştır.