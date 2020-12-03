AA

Muş'un Varto ilçesinde Murat Nehri üzerine kurulan Alparslan-2 Barajı, 785 bin dekar araziyi suyla buluşturup, yılda 863 milyon kilovatsaat enerji üreterek kentin ekonomisine hayat verecek.

Devlet Su İşleri Genel (DSİ) Müdürlüğü tarafından 2012 yılında 6446 sayılı Enerji Piyasası Kanunu kapsamında inşaatına başlanan Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi, DSİ Van Bölge Müdürlüğünün denetimleri sonucu 21 Ekim'de işletmeye hazır hale getirildi.

Temelden yüksekliği 108,5 metre olan, asfalt çekirdekli ve alüvyon dolgulu barajda, 4 elektrik türbiniyle yılda 863 milyon kilovatsaat (kwh) enerji üretilerek kent sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Muş Ovası'nda yıllardır su olmadığı için değerlendirilemeyen 48 köydeki 785 bin hektar tarım arazisi de baraj sayesinde sulamaya açılarak ekonomiye kazandırılacak.

Yıllardır su sıkıntısının çekildiği Muş'ta, baraj sayesinde kent merkezi ve 2 ilçenin aralarında bulunduğu 63 yerleşim biriminin 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Yapımı tamamlanan barajda incelemelerde bulunan DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, AA muhabirine, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'ye hizmet verdiklerini söyledi.

Bölgede toplam yer altı ve yer üstü su kaynaklarının 13 milyar 51 milyon metreküp olduğunu belirten Şahna, "Muş'taki rakamlara bakıldığında bu rakam 4 milyar 590 milyon metreküpe tekabül ediyor. Bölgemizin Türkiye genelinde daha zengin bir konumda olduğunu görüyoruz. Ekonomik sulanabilir arazi varlığımız 248 bin hektar olup, Muş ilindeki sulanabilir arazi varlığımız 107 bin hektardır. Bugüne kadar 25 bin hektarlık kısmı fiilen sulamaya açılmış durumdadır. Yine hidroelektrik enerji potansiyelimize bölge bazında bakacak olursak 3 bin 600 megavat güce sahibiz." dedi.

- "450 bin kişinin enerji ihtiyacına tekabül ediyor"

Hizmete giren barajla hidroelektrik enerjisi potansiyelinin yüzde 80'inin işletmeye hazır hale geldiğini vurgulayan Şahna, şöyle konuştu:

"Barajımız asfalt çekirdekli, alüvyon dolgulu barajdır. Gövde hacmimiz yaklaşık 9 milyon 50 bin metreküpten ibarettir. Bunun 3 milyon 500 bin metreküpü kaya, 4 milyon 750 bin metreküpü alüvyon, 830 bin metreküpü asfalt ve filtre zonlarından oluşmaktadır. Baraj maksimum su kotunda depolama hacmi 2 milyar 97 milyon metreküptür. Barajımızın temelden yüksekliği 108,5 metredir. Barajımızda 4 elektrik türbini yer almaktadır. Barajımızda çapları 4,50 metre olan 2 enerji tüneli bulunmaktadır. Birinci enerji tünelimiz 850 metre, ikinci enerji tünelimiz ise 950 metredir. Barajımızdaki kurulu gücümüz 283 megavat. Yılda 863 milyon kilovatsaat enerji üreteceğiz. 8 Kasım'dan itibaren enerji üretimine fiilen başlanmıştır. Bu da bölgemizde nüfusu 450 bin kişinin enerji ihtiyacına tekabül ediyor. Sanayi ve insan kullanım ihtiyacını karşılayacak enerjiyi burada üretecek konuma geldik. Yıl içerisinde vatandaşlarımıza enerji hizmeti sunulacaktır."

Muş Ovası'nda bulanan 48 köydeki 785 bin dekar tarım arazisinin proje sayesinde suyla buluşacağını vurgulayan Şahna, tarım arazileri için modern sulama sistemi yapım ihalesini kısa sürede yapmayı, 2021 yılı içinde de inşaatına fiilen başlamayı planladıklarını aktardı.

Şahna, 785 bin dekar arazinin sulanmasının istihdam ve zenginlik anlamına geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Devletimiz sayesinde bu bölgenin geçmişe ait talihsizlikleri tamamen unutulacaktır. Ayrıca Muş'ta yıllardır içme suyu sıkıntısı çekilmektedir. İçme suyu projesiyle barajımızdan yılda 32 milyon metreküp su temin edilerek arıtma tesisi ve isale hattıyla Muş merkez ve 2 ilçenin de aralarında yer aldığı 63 yerleşim biriminin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacı karşılanacak. 785 bin dekar arazinin sulanmasıyla yöre çiftçisi ekonomik anlamda üretim rekorları kıracaktır. Bugün elde ettiği verimin daha fazlasını alacak. Adana Ovası'na nasıl tarım içsilerinin göçü varsa Muş Ovası'na da tarım işçilerinin göçü olacak. Yöre insanına ticari yönde çok ciddi katkı sağlayacaktır. Bu bölge tarımsal alanda büyük potansiyele sahip. Modern sulama da geldiğinde çiftçiler, bundan büyük mutluluk duyacaktır."