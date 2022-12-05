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Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu?

TRT1'in hatırı sayılır bir izleyici kitlesi bulunan fenomen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 37. bölümü için araştırmalar iyice yoğunlaşmış durumda. Her Pazartesi günü izleyicilerin karşısına çıkan dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili tüm bilgileri derledik. İşte, detaylar...

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  • Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 5 Aralık Pazartesi TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi?

    TRT 1'in yeni sezonuyla da oldukça ilgi gören sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin beklenen haber geldi. İşte, TRT 1'in bu akşamki 5 Aralık tarihli yayın akışı ve dizinin yeni bölüm tarihiyle ilgili resmi açıklamanın ayrıntıları...
  • Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 5 Aralık Pazartesi TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi?

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam TRT1'in yayın akışında tekrar bölümüyle bulunuyor. 

    Sevilen dizi 37. yeni bölümüyle 12 Aralık 2022 Pazartesi günü izleyicilerinin karşısına çıkacak.
  • Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 5 Aralık Pazartesi TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi?

    ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Alparslan, Abbasi Halifesinin karşısına çıkmış, Büveyhilerin Hacerülesved’in çalınan büyük parçasını ele geçirdiğini öğrenmişti. Vazifesi ise mübarek taşı onlar Fatımi Halifesine vermeden alıp Abbasi Halifesine getirmekti.

    Yaptığı tertiple Fatımi Halifesinin taşı teslim almak üzere Besasiri’ye gönderdiği elçi heyetinin yerine geçer. Besasiri Alparslan’ı tanımadığı için bunu farketmez. Alparslan, Besasiri kendisini fark etmeden taşı alabilecek mi? Besasiri bu durumu ne zaman fark edecek? 
  • Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 5 Aralık Pazartesi TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi?

    Hacerülesved’i Kabe’ye tekrar yerleştirmek için Alparslan neler yapacak? Vaspurakan’daki boşluktan yararlanan Arslan Yusuf ihtilal hayalleri kurmuştu. Seferiye ve Buharalı komutanlar ile tertibini yapmış ve gece yarısı bütün ileri gelenleri öldürerek ilk ayaklanmayı başlatacaktı. Seferiye de kendisine Öke’yi ayırdığını söyleyerek onun yanına gitmişti. Seferiye ihtilale katılarak babasının yanında mı saf tuttu, yoksa başka bir planı mı var?

    Grigor, hem Süleyman’ın kaçışı hem de Alpagut’un casus olduğunu anlayamaması sebebiyle iyice bilenmiştir. Yınal’a artık güvenmemektedir. Arslan Yusuf’un, Vaspurakan’da yapacağı ihtilal üzerine o da harekete geçecektir. Grigor çok arzuladığı Vaspurakan’ı yeniden ele geçirebilecek mi?
    Alparslan hastalığının da şifası için Bağdat’a gidecek hem şifa bulacak hem de Hacerülesved’i Arslan Besasiri’den almaya çalışacaktır. Vaspurakan’da boşluktan yararlanmaya çalışan Arslan Yusuf ihtilal yapma derdindedir. Bu konuda kendisine yardımcı olmak için Buharalı komutanları çağırır. Seferiye bu durumda ne yapacak, babasının yanında mı karşısında mı duracak?
  • Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? 5 Aralık Pazartesi TRT1 yayın akışı! Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi?

    TRT1 YAYIN AKIŞI 5 ARALIK 2022

    18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Japonya-Hırvatistan"

    20:00 Gönül Dağı (Özel)

    22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Brezilya-Güney Kore"

    00:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

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