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        Haberler Televizyon Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 16 Ekim TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu bitti mi, final mi yaptı?

        Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan: Büyük Selçuklu bitti mi, final mi yaptı?

        TRT1'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan tarihi dizilerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu, bir kez daha yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ile ilgili gündem olmuş durumda. Pazartesi günleri ekranlara gelen dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına dair bilgileri ve akıbeti hakkındaki son durumu derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:30
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        TRT 1'in ilk iki sezonuyla hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun akıbetine ilişkin son durum belli oldu. Her Pazartesi günü izleyicilerin karşısına çıkan dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ve dizinin geleceğine dair son bilgileri bir araya getirdik! İşte, detaylar...

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        ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU?

        İlgiyle takip edilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu, bu akşam TRT1'in yayın akışında bulunmuyor.

        Sevilen dizi başrol oyuncusu Barış Arduç'un diziden çekilmesi nedeniyle kalan 3 bölümüyle yakında izleyicilerin karşısına çıkacak ancak henüz tarih netleşmiş değil.

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        ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Alparslan, Selçuklu’nun Ermeni Prensliğiyle ittifak yapması için Kürige ile evlilik hususunda görüşmüştü. Kürige evliliğe sıcak bakmıştı, kızı Luiza’nın da rızası olursa bu işin gerçekleşebileceğini söylemişti.

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        Alparslan ittifak için Luiza ile evlenecek mi? Luiza bu evliliği kabul edecek mi? Seferiye, Alparslan’ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan’ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu’nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak. Alparslan, Seferiye’nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak. Alparslan, Seferiye’yi ikna edebilecek mi? Alparslan bütün meselelerini halledip Ani Seferinin hareket emrini verecek ve Ani’ye yürüyecek. Diyojen, Alparslan’ı durdurmak için hamlelerini harekete geçirecek. Leon ise bu mücadeleden mahrum kalmamak ve tekrar Kayzerin gözüne girebilmek için hapisten kaçmanın yollarını arayacak. Leon, Alparslan’ı durdurmak isteyecek fakat ne Diyojen ne de Leon Alparslan’ı durdurabilecektir. Alparslan gözünü diktiği Ani burçlarına Selçuklu sancağını asacak ve Ani, Türk’ün olacak.

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        Avar’ı kurtaran Alparslan Artuk ve Atsız’ı da ipten alabilecek mi? Grigor Süleyman’ı bulduğunda Ani’de değil daha güvenli olacağını düşünerek Sevaste’ye gönderecek, Alpagut bu plana dahil olmaya çalışarak Süleyman’ı esaretten kurtarmak için girişimde bulunacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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