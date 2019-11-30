Göztepe'de Fenerbahçe karşısında önce penaltı kaçıran daha sonra penaltı kararının tekrarlanmasıyla bu kez golü atan Alpaslan Öztürk, maç sonu açıklamalarda bulundu. Alpaslan Öztürk'ün sözleri şöyle:

"Çok karmaşık duygulardı, bir anda dünyam yıkıldı, sonra mutlu oldum. 2. penaltıyı da atmak istedim, bu takımın penaltıcısı benim. Atacağımdan emindim. Risk almadan olmuyor. Allah'a şükürler olsun ki girdi. Tabii ki tedirgindim, kaçırmak istemem. 2. penaltıda daha kendime güvenerek, emin olarak vurdum topa. Taraftarımız mücadeleyi beğendi. Soyunma odasına girerseniz, herkesin başı eğik. 3 puan almak varken, 1 puana kaldık. Yapacak bir şey yok. Haftaya artık Allah izin verirse 3 puan alacağız."