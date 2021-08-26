Alpaslan Öztürk: “Savaş izleri gururla taşınır, ben de gururla taşıyacağım”

Maçta rakibinin sert müdahalesiyle vücudunda oluşan yara hakkında konuşan Alpaslan Öztürk, “Savaş izleri gururla taşınır. Ben de savaş izimi gururla taşıyacağım. O yüzden her şey Galatasaray için. Benim için önemli olan bu camianın kapılarını bana açan hocamın güvenini kazanmak. Taraftarımızın, camiamızın güvenini kazanmak benim için çok önemli. Galatasaray’ın yeri her zaman Avrupa’dır. Gruplara kaldığımız için mutluyuz . Güzel bir yola çıktık. İnşallah böyle devam ederiz.” ifadelerini kullandı.

Muslera ile beraber maç sonu üçlü çektiren Alpaslan, “Muslera bu takımın efsanesi ve kaptanı. Benim de amacım bize orada öğretilen, saygı, sevgi çerçevesinde onu onore etmekti. İlk geldiğim günden beri bana büyük destek verdi.” dedi.