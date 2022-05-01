Alpay Özalan: "Trabzonspor hak ettiği şampiyonluğa ulaştı"

AA

Spor Toto Süper Lig'de 64. sezonun şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2021-2022 sezonunda mutlu sona ulaştı.

A Milli Futbol Takımı formasını en fazla giyen isimler arasında yer alan ve yeşil sahalarda Türkiye'yi Avrupa'nın üst düzey liglerinin yanı sıra Uzak Doğu'da da başarıyla temsil eden Özalan, Trabzonspor'u tebrik etti.

Şampiyonluklar yaşayan eski bir futbolcu olarak böylesine bir başarının kolay olmadığını iyi bildiğini söyleyen Özalan, sezon içinde büyük fedakarlık ve gayret gösteren Trabzonsporlu futbolculara ve teknik heyete tebriklerini iletti.

Özalan, "Trabzonspor hak ettiği şampiyonluğa ulaştı, sezonun başından sonuna kadar çok istikrarlı bir mücadele gösterdi." diye konuştu.

Trabzonspor'un en büyük itici gücü taraftarının da şampiyonlukta büyük pay sahibi olduğunu belirten Özalan, "Trabzonspor taraftarı her zaman takımlarını destekledi, hiçbir zaman yalnız bırakmadı." ifadesini kullandı.

Uzun yıllardır beklenen lig şampiyonluğunun tam bir futbol şehri olan Trabzon'a hayırlı uğurlu olmasını dileyen Özalan, "Trabzonspor'un, gelecek sezon uluslararası müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine, bu muhteşem stadyumda, dünyanın parlayan yıldızı olan ve her alanda gelişen, dünyada söz sahibi ve karar verici duruma gelen ülkemizle eş değer başarılar kazanacağına gönülden inanıyorum. Trabzon şehrine hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmelerinde bulundu.