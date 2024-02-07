Alper Gezeravcı'nın dönüşü nasıl izlenir? İşte Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş canlı yayını
Axiom Space Ax-3 Misyonu kapsamında; 16 Ocak gününde Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın ve ekibinin budün dönmesi planlanıyor. SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre; hava koşullarının elverişli olması halinde astronotlar Türkiye saati ile 17.05'te Dünya'ya dönecek. Peki, Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü nasıl ve nereden izlenir? İşte, Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş canlı yayını...
Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın uzaydaki görevi tamamlandı. Gezeravcı, Uzay İstasyonu'nda kaldığı günler boyunca 13 deney gerçekleştirdi. Şimdi ise astronotların Dünya'ya dönmesi planlanıyor. Daha önce iki kez hava koşulları nedeniyle dönüşleri ertelenen astronotlar için yeni bir tarih belirlendi. Alper Gezeravcı ve diğer astronotların 7 Şubat Çarşamba yani bugün dönmesi bekleniyor. Peki, astronot Alper Gerzeravcı'nın dönüşü nereden ve nasıl izlenir? İşte, detaylar...
ASTRONOT ALPER GEZERAVCI BUGÜN DÖNÜYOR!
İlk Türk astronot olan Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi bekleniyor. SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.
Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.
ALPER GEZERAVCI'NIN DÖNÜŞÜ NASIL VE NEREDEN İZLENİR?
Alper Gezeravcı'nın de aralarında bulunduğu Ax-3 ekibinin bugün Türkiye saati ile 17.05'te Dünya'ya ineceği açıklandı. Ekibin Uzay İstasyonu'ndan ayrılışı televizyon kanallarında veerilmeyecek ve Axiom sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak.
ALPER GEZERAVCI'NIN DÜNYA'YA DÖNÜŞÜ CANLI YAYIN
Ax-3 Misyonu astronotlarının İstasyon'dan ayrılışı Axiom sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak.