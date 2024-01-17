Alper Gezeravcı kimdir? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı nereli, kaç yaşında?
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay yolculuğu için geri sayım sürüyor. Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Gezeravcı, 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece 01.11'de uzay yolculuğuna başlayacak. Tarihi ana saatler kalmasıyla Alper Gezeravcı hayatı ve kariyeri gündemdeki yerini aldı. Bu noktada gözler "Alper Gezeravcı kimdir?" sorusuna çevrildi. İşte, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı hakkında bilgiler...
İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Milli Uzay Programı kapsamında "ilk insanlı uzay misyonu" hedefini gerçekleştirecek. Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Fırlatma artık saatler kala Alper Gezeravcı'nın hayatı araştırması sıklaştı. Peki, İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, konuya dair bilgiler...
ALPER GEZERAVCI KİMDİR?
Alper Gezeravcı 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Mersin Silifkeli olan askeri pilot Gezeravcı, uzaya çıkacak ilk astronot olarak belirlendi. Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği okudu ve ayrıca Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim gördü. Türk Hava Kuvvetleri'nde 21 yıllık tecrübeye sahip F-16 pilotudur.
UZAYA ÇIKMADAN ÖNCE 14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRESİ GEÇİRDİ!
Uzay misyonunda zorunlu kabul edilen 14 günlük karantina süreci için fırlatmanın gerçekleştirileceği Florida'ya giden Gezeravcı, buradaki amacın herhangi bir hastalığı halihazırda istasyonda görev yapan astronotlara bulaştırmamak olduğunu söyledi.
Gezeravcı, "Dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanı burası. Bulunduğumuz tesisi terk etmeden bütün ihtiyacımız bize getiriliyor. 8 aylık sürede aldığımız bütün eğitimleri de hem gözden geçirmeye hem tekrar etmeye hem de son operasyonel hazırlık süreçlerine yoğunlaştığımız bir ortamdayız." diye konuştu.
Gündemlerinin çok yoğun olduğunu vurgulayan Gezeravcı, aileleriyle telefonla görüşecek zaman dahi bulamadıklarını söyledi.
UZAYA ÇIKMAYA SAATLER KALDI!
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3), mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) hareket edecek.
13 FARKLI DENEY YAPACAK
Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.