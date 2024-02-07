İlk Türk astronot olan Alper Gezeravcı, 16 Ocak gününde Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve 20 Ocak Cumartesi günü TSİ 15.13'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı. Daha önce dönüşleri hava koşulları nedeniyle ertelenen astronotların, Dünya'ya ne zaman döneceği belli oldu. Axiom Space şirketi, astronotların döneceği tarihi ve saati açıkladı. İşte, astronot Alper Gezeravcı'nın dönüş tarihi...