Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti.

Sarı-Lacivertliler'in evinde Benfica ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Alper Potuk ile Hasan Ali Kaldırım, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Alper Potuk "Taraftarımız Maçın başından sonuna yanımızda oldular. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sene bizi güzel günler bekliyor. İlk devre güzel savunma yaptık. Hiç pozisyon yokken çok basit bir gol yedik. Sağlık olsun, önümüzde uzun bir süreç var. Sezon başındayız, takım yavaş yavaş oturacaktır. Hocamız kime, nerede görev verirse, oynadığımız mevkide en iyisini vermeye çalışırız. Biz profesyoneliz." dedi.

Hasan Ali Kaldırım ise "Tecrübe olarak Benfica bize karşı biraz daha üstün. Her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve genelde gruptan çıkan bir takım. Bu tür maçları oynamasını bilen bir takım. Şampiyonlar Ligi seviyesinde çok tecrübeli olmasak da büyük bir camiayız. Kadıköy'de turu geçeceğimize inanıyorduk. Biz 1-0 öne geçmek istiyorduk, top kayıpları başladıktan sonra rakip pozisyona girmeye başladı. Onlar 1-0 öne geçti. 1-1'i bulduk ama baskının sonucunda iyi çıkamadık. Takım olarak her şeyimizi verdik ama olmadı. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah 2-3 hafta sonra yeni aramıza katılan arkadaşlarla daha iyi bir seviyeye gelip bu uzun yolda taraftarın desteğiyle iyi bir sezon geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

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