Alper Taş gözaltına alındı

Ancak aralarında TİP Milletvekili Ahmet Şık, SOL Parti PM Üyesi Alper Taş, avukat Eren Keskin, Efkan Bolaç'ın olduğu grup, önceki davalarda açıklama yapıldığını belirti.

DHA'nın haberine göre polis, açıklama yapmakta ısrar eden grubu çembere aldı. Daha sonra gruptakiler gözaltına alındı.

Aralarında Alper Taş'ın da olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından grup üyelerinin bir kısmı da duruşmayı takip etmek için adliyeye girdi. Olayların ardından Canan Kaftancıoğlu duruşmayı izlemek için İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesine geldi.