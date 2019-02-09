Sporx'in haberine göre; Kayserispor - Fenerbahçe maçının hakemi Alper Ulusoy, daha önce bir süre dinlendirilen Halis Özkahya, Hüseyin Göçek ve Serkan Çimen gibi 4 hafta dinlendirilecek.

Kayserispor'un Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçın hakemi Alper Ulusoy, verdiği ve vermediği kararlar ile sarı-lacivertli camiada tepki çekti.

Karşılaşmanın ardından Ulusoy'un performansını değerlendiren maçın gözlemcileri Ulusoy'a kırık not verdi. Maçın gözlemcisinin yanı sıra Merkez Hakem Kurulu yetkilileri de Alper Ulusoy'a kırık not verirken; tıpkı daha önce bir süre dinlendirilen Halis Özkahya, Hüseyin Göçek ve Serkan Çimen gibi Ulusoy'un da 4 hafta dinlendirileceği öğrenildi.

Üç yıl önce FIFA kokartı takan ve yeterli gelişimi gösteremediği için kokartı alınan Alper Ulusoy için UEFA tarafından da TFF ve MHK'ya verilen rapor ortaya çıktı. Alper Ulusoy'un yeterli gelişimi gösterememesi ve "yeterli" olmamasından dolayı TFF ve MHK'dan Ulusoy'un yerine başka bir hakem isteyen UEFA, TFF ve MHK'den Ümit Öztürk'ün ismini aldı.