Alperen'den kariyer rekoru

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NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi. Milli basketbolcular Cedi ile Alperen'in karşı karşıya geldiği mücadelede Cavaliers, Rockets'ı yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi Cavaliers'ta Dean Wade 16 sayı, 10 ribaunt, Darius Garland 21 ve Isaac Okoro 20 sayı üretti. Cedi ise 8 sayılık katkı sundu.

Rockets'ta 19 sayı, 11 ribaunt, 5 asistle "double double" yapan Alperen, sayı ve ribaunt bakımından kariyerinin en yüksek istatistiklerine ulaştı.

Ömer Faruk Yurtseven, takımı Miami Heat'in Philadelphia 76ers deplasmanından 101-96 galip ayrıldığı karşılaşmayı, 5 sayı, 4 asist, 3 ribauntla tamamladı. Furkan Korkmaz, 76ers'ın maç kadrosunda yer almadı.

PELICANS, KENDİ SAHASINDAN ATTIĞI BASKETLE KAZANDI

Oklahoma City Thunder ile New Orleans Pelicans arasındaki karşılaşmanın son saniyeleri parkelerde ender rastlanan iki baskete sahne oldu.

Ev sahibi Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın zor pozisyonda orta sahaya yakın bir bölgeden attığı basketle bitime 1.4 saniye kala skoru 110-110'a getirdi. Mola hakkı kalmayan Pelicans, Devonte Graham'in kendi sahasından fırlattığı topun panyaya çarpıp çemberden geçmesiyle maçı 113-110 kazandı.

Pelicans'ta Brandon Ingram 34 sayı, 8 ribaunt, Jonas Valanciunas 19 sayı, 16 ribaunt, maçın kahramanı Graham de 15 sayı, 8 asistle oynadı.

Thunder cephesinde Gilgeous-Alexander'ın 33 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

LAKERS, MAVERICKS'İ SON SANİYE BASKETLERİYLE YIKTI

Dallas Mavericks'in Los Angeles Lakers'ı ağırladığı müsabakada büyük çekişme yaşandı. Wayne Ellington'ın normal sürenin bitimine 2 saniye kala attığı üç sayılık basketle maçı uzatmaya taşıyan (93-93) Lakers, Austin Reaves'in bitime 0.9 saniye kala attığı üç sayılık basketle de sahadan 107-104 galip ayrıldı.

Art arda 3. maçını kazanan Lakers'ta LeBron James 24 sayı, 5 asist, Russell Westbrook 23 sayı, 10 ribaunt, 9 asist ve Anthony Davis 20 sayı, 12 ribauntla oynadı. Galibiyet basketinin sahibi çaylak oyuncu Reaves ise 6'da 5 üçlük isabetiyle 15 sayı kaydetti.

Luka Doncic'ten yoksun sahaya çıkan Mavericks'te Jalen Brunson 25 sayı, 9 asist, Kristaps Porzingis 23 sayı, 12 ribaunt ve Tim Hardaway 20 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 99-111

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 124-89

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 96-101

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 104-107 (U zatmada)

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 114-99

Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 110-113

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 115-131

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 107-124

Sacramento Kings-Washington Wizards: 119-105

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 103-113

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 124-103