Alperen "double-double" yaptı, Rockets kazandı!

NBA'de 6 maç yapıldı. Rockets'ın Trail Blazers'a konuk olduğu mücadelede yaklaşık 31 dakika süre alan Alperen Şengün, 23 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Batı Konferansı'nda 28 galibiyet, 13 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan Rockets'ta Jalen Green 26 ve Dillon Brooks 22 sayı kaydetti.

Trail Blazers'ta ise Scoot Henderson'ın 21 ve Toumani Camara'nın 17 sayısı, üst üste 5 olmak üzere sezonun 28. mağlubiyetini engelleyemedi.