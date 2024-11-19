Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen'in 18 sayısı galibiyete yetmedi: Houston son saniyede kaybetti! - Basketbol Haberleri

        Alperen'in 18 sayısı galibiyete yetmedi: Houston son saniyede kaybetti!

        Milwaukee Bucks yıldızı Damian Lillard, Houston Rockets karşısında bitime 3.9 saniye kala bulduğu basketle takımına 101-100'lük bir galibiyet kazandırdı ve Rockets'ın beş maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 11:51 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen'in 18 sayısı galibiyete yetmedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milwaukee Bucks yıldızı Damian Lillard, Houston Rockets karşısında bitime 3.9 saniye kala bulduğu basketle takımına 101-100'lük bir galibiyet kazandırdı ve Rockets'ın beş maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

        Damian Lillard, karşılaşmada 18 sayı kaydetti. Giannis Antetokounmpo, 20 saniye kala milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün şutunu blokladı.

        Bucks'ta Brook Lopez, 27 sayı, 10 ribaund ve 4 blokla oynarken, Antetokounmpo ise 20 sayı ve 14 ribaund kaydetti.

        VanVleet 26 sayıyla, Jalen Green 21 sayıyla ve Alperen ise 18 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynamış olsa da, bu çabaları galibiyete yetmedi.

        Her iki takım da bir sonraki maçını Çarşamba gecesi oynayacak. Rockets ekibi Indiana Pacers ile, Bucks ise Chicago Bulls ile karşı karşıya gelecek.

        Gecenin diğer sonuçları:

        Bulls 122-112 Pistons

        76ers 89-106 Heat

        Wizards 106-134 Knicks

        Pacers 119-130 Raptors

        Magic 109-99 Suns

        Hawks 109-108 Kings

        Warriors 99-102 Clippers

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma başladı!
        Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma başladı!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        İşveren priminde artış gündemde
        İşveren priminde artış gündemde
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Trump dönemini görmek istemeyene 4 yıllık gemi turu!
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri