Alperen'in 18 sayısı galibiyete yetmedi: Houston son saniyede kaybetti!

Milwaukee Bucks yıldızı Damian Lillard, Houston Rockets karşısında bitime 3.9 saniye kala bulduğu basketle takımına 101-100'lük bir galibiyet kazandırdı ve Rockets'ın beş maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Damian Lillard, karşılaşmada 18 sayı kaydetti. Giannis Antetokounmpo, 20 saniye kala milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün şutunu blokladı.

Bucks'ta Brook Lopez, 27 sayı, 10 ribaund ve 4 blokla oynarken, Antetokounmpo ise 20 sayı ve 14 ribaund kaydetti.

VanVleet 26 sayıyla, Jalen Green 21 sayıyla ve Alperen ise 18 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynamış olsa da, bu çabaları galibiyete yetmedi.

Her iki takım da bir sonraki maçını Çarşamba gecesi oynayacak. Rockets ekibi Indiana Pacers ile, Bucks ise Chicago Bulls ile karşı karşıya gelecek.

Gecenin diğer sonuçları:

Bulls 122-112 Pistons

76ers 89-106 Heat