Alperen Şengün 27 sayı attı, Houston Rockets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Detroit Pistons'ı 101-99 mağlup etti.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Rockets'ın Pistons deplasmanında kazandığı maçın en skoreri olan Alperen Şengün, 27 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Sezonun 6. galibiyetini alan Rockets'ta Tari Eason 18 ve Jalen Green 15 sayı kaydetti. Pistons'ta Cade Cunningham'ın 26 ve Isaiah Stewart'ın 16 sayısı, sezonun 7. yenilgisini önleyemedi.

NİKOLA JOKİC'TEN ETKİLEYİCİ PERFORMANS Denver Nuggets, sahasında Dallas Mavericks'i 122-120 mağlup etti. Üst üste 5 olmak üzere 7. galibiyetine ulaşan Nuggets'ta etkileyici bir performansa imza atan Nikola Jokic, 37 sayı, 18 ribaunt, 15 asistle "triple-double" yaptı. Jamal Murray 18 ve Michael Porter Jr 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı. REKLAM Mavericks'te Kyrie Irving'in 43 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Luka Doncic'in 24 sayı, 9 ribaunt, 9 asistlik performansları, sezonun 5. mağlubiyetini engelleyemedi.