Alperen Şengün'den 25 dakikada triple-double!
Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, Chicago maçındaki performansıyla üst üste iki maçta triple-double yapan ilk Rockets pivotu oldu. 25 dakika sahada kalan Alperen Şengün, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asist ile tamamladı.
Houston Rockets, deplasmanda konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 143-107 mağlup etti.
Temsilcimiz Alperen Şengün, mücadelede 25 dakika süre alırken maçı 20 sayı 11 ribaund 11 asist 2 blok ile tamamladı ve önceki maçta olduğu gibi triple double yaptı. Alperen bu sezonki ikinci, toplamda ise altıncı kariyer triple double’ına ulaştı.
Houston Rockets‘ta Fred VanVleet 28 sayı 7 ribaund 7 asist, Jalen Green 18 sayı, Amen Thompson 16 sayı 11 ribaund 5 asist, Dillon Brooks 15 sayı, Reed Sheppard 12 sayı üretti.