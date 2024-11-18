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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'den 25 dakikada triple-double! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den 25 dakikada triple-double!

        Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, Chicago maçındaki performansıyla üst üste iki maçta triple-double yapan ilk Rockets pivotu oldu. 25 dakika sahada kalan Alperen Şengün, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asist ile tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 09:39 Güncelleme: 18.11.2024 - 09:39
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        Houston Rockets, deplasmanda konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 143-107 mağlup etti.

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        Houston Rockets‘ta Fred VanVleet 28 sayı 7 ribaund 7 asist, Jalen Green 18 sayı, Amen Thompson 16 sayı 11 ribaund 5 asist, Dillon Brooks 15 sayı, Reed Sheppard 12 sayı üretti.

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        Bulls cephesinde ise Zach LaVine 15 sayı, Talen Horton-Tuckets ise 12 sayıyla çift haneye çıkan iki oyuncu oldu.

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        Houston bu sonuçla 14. maçında 10. galibiyetini aldı.

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