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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'den korkutan sakatlık! Maçı tekerlekli sandalyeyle terk etti - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den korkutan sakatlık! Maçı tekerlekli sandalyeyle terk etti

        NBA'de Houston Rockets formasını terleten milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Sacramento Kings ile oynanan maçın son anlarında sakatlandı. Parkeyi tekerlekli sandalye ile terk eden Alperen'in durumu, çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 11:06 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:08
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        NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, deplasmanda Sacramento Kings ile karşı karşıya geldi. Alperen Şengün, Houston Rockets'ın 112-104 kazandığı mücadelenin son anlarında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

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        Müsabakanın bitimine 40 saniye kala Rockets'ın top kaybında gelişen Sacramento Kings hücumunda bloğa yükselen Alperen Şengün yere kötü bastı ve sağ dizinden sakatlık yaşadı.

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        Uzun süre yerden kalkamayan milli basketbolcu, parkeyi tekerlekli sandalye ile terk etmek zorunda kaldı. Alperen Şengün'ün oyun alanından ayrılırken son derece üzgün olduğu görüldü.

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        NBA'de bu sezon tarihe geçen bir performans sergileyen Alperen Şengün'ün durumu çekilecek MR sonrası netleşecek.

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        Alperen, sakatlandığı Sacramento Kings maçını 14 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma ile bitirdi.

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