Alperen Şengün'den 'triple-double'!

NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Clippers'ı 21 sayı farkla mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 16 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle oynadığı maçta takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Rockets'ta Jabari Smith, 28 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Clippers'ta James Harden'ın 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

CAVALIERS 14'TE 14 YAPTI! Sezona namağlup devam eden Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Chicago Bulls'u 144-126 mağlup ederek 14'te 14 yaptı. Cleveland Cavaliers, NBA tarihinde sezona 14 galibiyetle başlayan 6. takım konumunda bulunuyor. Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 37 sayıyla galibiyette katkı sağladı. Coby White'ın attığı 29 sayı, Bulls'un mağlubiyetini engelleyemedi. REKLAM

LEBRON JAMES, KARİYERİNDEKİ İLK KEZ ÜST ÜSTE 4 KEZ 'TRIPLE-DOUBLE' YAPTI! Los Angeles Lakers, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 120-115 mağlup etti. Lakers'ta Anthony Davis 40 sayı, 12 ribaunt, LeBron James ise 15 sayı, 16 ribaunt ve 12 asistle oynadı. Böylece, James, NBA kariyerinde ilk kez üst üste 4 kez "triple-double" yaptı. Spurs'ta ise Victor Wembanyama, 28 sayı 14 ribauntla mağlubiyete engel olamadı.