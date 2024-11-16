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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'den 'triple-double'! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den 'triple-double'!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Los Angeles Clippers'ı 125-104 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:29 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:12
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        Alperen'den 'triple-double'!
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        NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets, konuk ettiği Clippers'ı 21 sayı farkla mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, 16 sayı, 10 ribaunt ve 10 asistle oynadığı maçta takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

        Rockets'ta Jabari Smith, 28 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

        Clippers'ta James Harden'ın 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

        CAVALIERS 14'TE 14 YAPTI!

        Sezona namağlup devam eden Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Chicago Bulls'u 144-126 mağlup ederek 14'te 14 yaptı.

        Cleveland Cavaliers, NBA tarihinde sezona 14 galibiyetle başlayan 6. takım konumunda bulunuyor.

        Cavaliers'ta Donovan Mitchell, 37 sayıyla galibiyette katkı sağladı.

        Coby White'ın attığı 29 sayı, Bulls'un mağlubiyetini engelleyemedi.

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        LEBRON JAMES, KARİYERİNDEKİ İLK KEZ ÜST ÜSTE 4 KEZ 'TRIPLE-DOUBLE' YAPTI!

        Los Angeles Lakers, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 120-115 mağlup etti.

        Lakers'ta Anthony Davis 40 sayı, 12 ribaunt, LeBron James ise 15 sayı, 16 ribaunt ve 12 asistle oynadı. Böylece, James, NBA kariyerinde ilk kez üst üste 4 kez "triple-double" yaptı.

        Spurs'ta ise Victor Wembanyama, 28 sayı 14 ribauntla mağlubiyete engel olamadı.

        FOX'UN 60 SAYISI YETMEDİ!

        Minnesota Timberwolves, deplasmanda Sacramento Kings'i uzatmaların ardından 130-126 yendi.

        Timberwolves'ta Anthony Edwards, 36 sayıyla oynadı ve takımını galibiyete taşıdı.

        De'Aaron Fox'un 60 sayısı, Kings'e galibiyet getirmeye yetmedi.

        Sonuçlar:

        Indiana Pacers-Miami Heat: 111-124

        Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 98-86

        Toronto Raptors-Detroit Pistons: 95-99

        Atlanta Hawks-Washington Wizards: 129-117

        Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 144-126

        New York Knicks-Brooklyn Nets: 124-122

        San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 115-120

        Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 125-104

        New Orleans Pelicans-Denver Nuggets: 101-94

        Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 99-83

        Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 123-118

        Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 126-130 (uzatmalarda)

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