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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün "double-double" yaptı, Houston Rockets'a yetmedi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün "double-double" yaptı, Houston Rockets'a yetmedi!

        NBA'de Houston Rockets, normal süresi 119-119 biten maçta Golden State Warriors'a sahasında 127-121 mağlup oldu. Houston'da forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, karşılaşmayı 14 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 03.11.2024 - 10:50
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        Alperen'den bir "double-double" daha!
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        NBA'de Houston Rockets, Golden State Warriors ile karşı karşıya geldi.

        Karşılaşmanın normal süresi 119-119 biterken Houston, uzatmada Golden State Warriors'a 127-121 yenildi.

        Houston Rockets'te Alperen Şengün, karşılaşmayı 14 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle tamamladı.

        İşte NBA'de alınan tüm sonuçlar:

        Charlotte Hornets 103-113 Boston Celtics

        Toronto Raptors 131 -128 Sacramento Kings

        Philadelphia 107-124 Memphis Grizzlies

        San Antonio 113-103 Minnesota

        Miwaukee Bucks 113-114 Cleveland Cavaliers

        Washington Wizards 98-118 Miami Heat

        Phoenix Suns 103-97 Portland Trail Blazers

        Denver Nuggets 129-103 Utah Jazz

        Los Angeles Clippers 92-105 Oklahoma City Thunder

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