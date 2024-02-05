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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'a 111-90 mağlup oldu - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'a 111-90 mağlup oldu

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 111-90 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:55 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:24
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        Alperen'in "double-double"ı yetmedi
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double- double" ile damga vurduğu Minnesota Timberwolves deplasmanında 111-90 mağlup oldu.

        NBA'e 9 maçla devam edildi. Alperen'in 15 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Rockets, Timberwolves'a kaybederek bu sezonki 26. yenilgisini yaşadı.

        Timberwolves'ta Anthony Edwards 32 sayı, 6 ribaunt ve 1 asist; Rudy Gobert 17, Karl-Anthony Towns 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        SUNS, BEAL'IN 43 SAYISIYLA KAZANDI

        Phoenix Suns, deplasmanda Washington Wizards'ı 140-112 mağlup ederek sezonun 29. galibiyetini elde etti.

        Eski takımına karşı 43 sayı, 2 ribaunt ve 6 asistlik bir performans sergileyen Bradley Beal, Suns'ı galibiyete taşıyan isim oldu.

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        Wizards'ta Deni Avdija'nın 24 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist; Eugene Omoruyi'nin 16 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.

        Sonuçlar

        Detroit Pistons-Orlando Magic: 99-111

        Washington Wizards-Phoenix Suns: 112-140

        Boston Celtics-Memphis Grizzlies: 131-91

        Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 99-115

        Miami Heat-Los Angeles Clippers: 95-103

        Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 135-127

        Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 111-90

        Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 123-108

        Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 112-103

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