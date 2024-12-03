Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi

Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda "haftanın oyuncusu" seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre haftayı 3 galibiyetle tamamlayan Rockets'ın pota altı oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda 6. haftanın en iyi basketbolcusu ödülünü kazandı.

Alperen, hafta boyunca maç başına 21,3 sayı, 12,7 ribaunt, 9 asist, 1,7 blok ve 1,7 top çalma ortalamalarıyla oynadı.