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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün sezona hızlı başladı - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün sezona hızlı başladı

        Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Oklahoma City Thunder'u 122-113 yendikleri hazırlık maçında 17 sayı kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:43
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        Alperen Şengün sezona hızlı başladı!
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        Bu sezon çıktığı ikinci hazırlık maçında Oklahoma City Thunder'u 122-113'lük skorla mağlup eden Houston Rockets'un oyuncularından Alperen Şengün, attığı 17 sayıyla galibiyette rol oynadı.

        Takımının Thunder'a karşı 122-113 galip geldiği karşılaşmada Alperen, 22 dakika süre alarak, 17 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti.

        Sezona hızlı bir başlangıç yapan Alperen, bir önceki hazırlık maçını Utah Jazz'e karşı oynamış ve Jazz'in 122-113 galibiyete ulaştığı karşılaşmada, yine 17 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile oynamıştı.

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