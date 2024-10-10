Alperen Şengün sezona hızlı başladı!

Bu sezon çıktığı ikinci hazırlık maçında Oklahoma City Thunder'u 122-113'lük skorla mağlup eden Houston Rockets'un oyuncularından Alperen Şengün, attığı 17 sayıyla galibiyette rol oynadı.

Takımının Thunder'a karşı 122-113 galip geldiği karşılaşmada Alperen, 22 dakika süre alarak, 17 sayı, 9 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti.

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Alperen, bir önceki hazırlık maçını Utah Jazz'e karşı oynamış ve Jazz'in 122-113 galibiyete ulaştığı karşılaşmada, yine 17 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 3 top çalma ile oynamıştı.