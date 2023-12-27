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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün şov devam ediyor: Tarihe geçti! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün şov devam ediyor: Tarihe geçti!

        NBA'de evinde Indiana Pacers'a 123-117 yenilen Houston Rockets'ta milli oyuncumuz Alperen Şengün maçın yıldızı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 09:17 Güncelleme: 27.12.2023 - 09:24
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        NBA’de Hoston Rockets sahasında Indiana Pacers ile karşı karşıya geldi.

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        Başabaş geçen mücadelede üçüncü çeyreğin ortalarından itibaren üstünlüğü ele geçiren Pacers karşılaşmadan 117-123 galip ayrıldı.

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        Evinde 15. maçta 3. kez mağlup olan Rockets'ta milli oyuncumuz Alperen Şengün 37 dakikada 11/20 isabetle 30 sayı 7'si hücum 16 ribaund 5 asist 4 top çalma ile maçın yıldızı oldu.

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        TARİHE GEÇTİ!

        Michael Jordan ve Magic Johnson'dan sonra Alperen 21 yaşında bu istatistikleri yapan üçüncü oyuncu olarak tarihe geçti.

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        Fred VanVleet 18 sayı 9 asistle oynarken Tari Eason 16 sayı 8 ribaund ile forma giydi.

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        Pacers'ta Tyrese Haliburton 7/13 üçlükle 33 sayı 6 ribaund 10 asistle galibiyeti getirirken toplamda sekiz oyuncu çift haneye ulaştı.

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