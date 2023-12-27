Alperen Şengün şov devam ediyor: Tarihe geçti!
NBA'de evinde Indiana Pacers'a 123-117 yenilen Houston Rockets'ta milli oyuncumuz Alperen Şengün maçın yıldızı oldu
NBA’de Hoston Rockets sahasında Indiana Pacers ile karşı karşıya geldi.
Başabaş geçen mücadelede üçüncü çeyreğin ortalarından itibaren üstünlüğü ele geçiren Pacers karşılaşmadan 117-123 galip ayrıldı.
Evinde 15. maçta 3. kez mağlup olan Rockets'ta milli oyuncumuz Alperen Şengün 37 dakikada 11/20 isabetle 30 sayı 7'si hücum 16 ribaund 5 asist 4 top çalma ile maçın yıldızı oldu.
TARİHE GEÇTİ!
Michael Jordan ve Magic Johnson'dan sonra Alperen 21 yaşında bu istatistikleri yapan üçüncü oyuncu olarak tarihe geçti.
Fred VanVleet 18 sayı 9 asistle oynarken Tari Eason 16 sayı 8 ribaund ile forma giydi.
Pacers'ta Tyrese Haliburton 7/13 üçlükle 33 sayı 6 ribaund 10 asistle galibiyeti getirirken toplamda sekiz oyuncu çift haneye ulaştı.