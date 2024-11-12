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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün şov yaptı, Rockets kazandı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün şov yaptı, Rockets kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 27 sayı, 17 ribauntla "double-double" yaptığı maçta Washington Wizards'ı 107-92 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 09:46 Güncelleme: 12.11.2024 - 09:46
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        Alperen şov yaptı, Rockets kazandı!
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        NBA'e 5 maçla devam edildi. Rockets'ın Wizards'ı konuk ettiği maçın en skoreri olan Alperen Şengün, 31 dakika sahada kalarak 27 sayı, 17 ribaunt, 3 asist ve 3 blokla oynadı. Alperen, bu sezon 11. maçında 8. kez "double-double" yapmayı başardı.

        Rockets'ta Jalen Green 18 ve Amen Thompson 13 sayıyla sezonun 7. galibiyetine katkı sağladı.

        Kyle Kuzma'nın 18 ve Corey Kispert'ın 12 sayısı ise Wizards'ın 7. mağlubiyetini engelleyemedi.

        CAVALIERS'TAN 12'DE 12

        Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'u 119-113 mağlup ederek 12'de 12 yaptı.

        Cavaliers'ta Donovan Mitchell 36 sayı, 8 ribaunt ve Darius Garland 17 sayı, 5 asistle mücadele etti.

        Sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta ise Zach LaVine 26, Nikola Vucevic ve Coby White 20'şer sayı kaydetti.

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        SONUÇLAR

        San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 116-96

        Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 134-128

        New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 105-107

        Houston Rockets-Washington Wizards: 107-92

        Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 113-119

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