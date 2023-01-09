NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının karşılaşmasında, play-off'a kalmak için mücadele eden Timberwolves, bir ara 20 sayı farkla geriye düştüğü oyunu bırakmadı ve Rockets'ı yenerek galibiyet serisini 4 maça taşıdı.

Sezonun 20. galibiyetine uzanan Timberwolves'ta D'Angelo Russell 22 sayı ve 6 asist, Anthony Edwards 21 sayı ve 4 ribaunt, Rudy Gobert 18 sayı ve 11 ribaunt, Taurean Prince 14 sayı ve 4 asist, Jaden McDaniels 12 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan konferans sonuncusu Rockets'ta Kevin Porter 25 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, milli basketbolcu Alperen Şengün ise 18 sayı, 3'ü hücum olmak üzere 8 ribaunt, 2 asist ve 1 blokla mücadele etti.