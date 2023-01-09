Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol NBA
ABONE OL

Alperen Şengün'ün 18 sayısı, Houston'ın galibiyetine yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, deplasmanda Houston Rockets'ı 104-96 mağlup etti

Alperen Şengün'ün 18 sayısı, Houston'ın galibiyetine yetmedi!
AA

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının karşılaşmasında, play-off'a kalmak için mücadele eden Timberwolves, bir ara 20 sayı farkla geriye düştüğü oyunu bırakmadı ve Rockets'ı yenerek galibiyet serisini 4 maça taşıdı.

Sezonun 20. galibiyetine uzanan Timberwolves'ta D'Angelo Russell 22 sayı ve 6 asist, Anthony Edwards 21 sayı ve 4 ribaunt, Rudy Gobert 18 sayı ve 11 ribaunt, Taurean Prince 14 sayı ve 4 asist, Jaden McDaniels 12 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Mağlubiyet serisi 7 maça çıkan konferans sonuncusu Rockets'ta Kevin Porter 25 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, milli basketbolcu Alperen Şengün ise 18 sayı, 3'ü hücum olmak üzere 8 ribaunt, 2 asist ve 1 blokla mücadele etti.

CLEVELAND FARKLI KAZANDI

Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Phoenix Suns'ı 112-98'lik skorla geçti.

Bu sezon 26. kez kazanan Cavaliers'ta Darius Garland 22 sayı ve 7 asist, Donovan Mitchell 22 sayı, Evan Mobley 14 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Isaac Okoro 14 sayı, Jarrett Allen 13 sayı, 12 ribaunt ve 5 asist, oyuna sonradan girerek 13 dakika 44 saniye sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman 3 sayıyla oynadı.

Mağlubiyet serisi 6 maça çıkan Suns'ta Duane Washington 25, Mikal Bridges 15 sayı, Deandre Ayton 14 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, Jock Landale 14 sayı ve 5 ribauntluk performans sergiledi.

NETS KAZANMASINA RAĞMEN DURANT'I KAYBETTİ

Ligde son dönemin formda ekibi Brooklyn Nets, çekişmeli geçen mücadelenin ardından deplasmanda Miami Heat'i 102-101 yenerek Doğu Konferansı'nda 27. galibiyetine imza attı.

Son 10 maçın 9'unu kazanan Nets'te Kyrie Irving 29 sayı ve 6 asist, Kevin Durant 17 sayı ve 5 ribaunt, Nic Claxton 13 sayı ve 11 ribaunt, Seth Curry 14 sayıyla galibiyeti getirdi.

Maçtaki performansıyla Dominique Wilkins'i geçerek NBA tarihinin en skorer 14. oyuncusu konumuna gelen Durant, 3. çeyrekte sağ dizinden sakatlanarak oyunu terk etti.

Sezonun 20. mağlubiyetini alan Heat'te Jimmy Butler 26 sayı ve 8 ribaunt, Tyler Herro 24 sayı ve 4 ribaunt, Bam Adebayo 10 sayı ve 8 ribauntla mücadele etti.

FURKAN KORKMAZ'IN TAKIMI SIXERS KAZANDI

Philadelphia 76ers'ın, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 123-111'lik skorla geçtiği mücadelede 6 dakika 34 saniye sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise skora 2 sayıyla katkıda bulundu.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-123

Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 117-105

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 116-111

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 123-118

Miami Heat-Brooklyn Nets: 101-102

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 96-104

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 120-109

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers: 98-112

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 108-112

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Luka Doncic 'triple-double' yaptı, Dallas Mavericks kazandı
BASKETBOL Bir kez daha yaptı!
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Fenerbahçe Alagöz Holding: 77-68 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Yenişehir Bld., F.Bahçe'yi devirdi
Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka: 95-82 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL F.Bahçe Beko zorlanmadı
TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor: 82-83 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Derbide kazanan Bursaspor!
Anadolu Efes, Achille Polonara ile yollarını ayırdı
BASKETBOL Anadolu Efes, Achille Polonara ile yollarını ayırdı
Euroleague’de haftanın MVP’si Filip Petrusev
BASKETBOL Euroleague’de haftanın MVP’si belli oldu
Fenerbahçe Beko'da sakatlık: 6 hafta yok
BASKETBOL Fenerbahçe Beko'da sakatlık: 6 hafta yok
NBA'de Cedi Osman'ın 15 sayısı Cleveland Cavaliers'a yetmedi
BASKETBOL Cedi Osman'ın 15 sayısı Cleveland'a yetmedi
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Zor bir zafer oldu
BASKETBOL "Zor bir zafer oldu"
Anadolu Efes - ASVEL: 78-72 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Efes son periyotta geri döndü!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.