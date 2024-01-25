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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün 30 sayısı Houston Rockets'a yetmedi - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün 30 sayısı Houston Rockets'a yetmedi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 30 sayı attığı maçta Portland Trail Blazers'a uzatmada 137-131 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:29 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:29
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        Alperen Şengün'den 30 sayı!
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        NBA'e 8 maçla devam edildi. Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 30 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansına rağmen Portland Trail Blazers karşısında 137-131'lik mağlubiyeti engelleyemedi.

        Sezonun 23. yenilgisini yaşayan ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 29, Fred VanVleet 18 sayı kaydetti.

        Anfernee Simons 33 sayı, 6 ribaunt, Jerami Grant 21 sayı, 9 asist ve Deandre Ayton 18 sayı, 17 ribauntla Trail Blazers'ın 13. galibiyetinde önemli rol oynadı.

        ANTETOKOUNMPO'DAN 'TRIPLE-DOUBLE'

        Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayı, 18 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 126-116 mağlup etti.

        Bu sezon 31 galibiyete ulaşan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Damian Lillard 28 ve Khris Middleton 24 sayı üretti.

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        Sekiz maçlık galibiyet serisi sona eren konuk ekip Cavaliers'ta Donovan Mitchell'ın 23 ve Jarrett Allen'ın 21 sayısı, sezonun 16. mağlubiyetini önleyemedi.

        Öte yandan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı San Antonio Spurs'ün evinde Oklahoma City Thunder'a 140-114 kaybettiği mücadelede 9 sayılık katkı sağladı.

        SONUÇLAR

        Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 107-118

        Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 113-106

        Miami Heat-Memphis Grizzlies: 96-105

        Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 126-116

        Houston Rockets-Portland Trail Blazers: 131-137 (Uzatmada)

        Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 109-132

        San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 114-140

        Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 134-112

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