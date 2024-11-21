Alperen Şengün'ün 31 sayısı Houston Rockets'a galibiyeti getirdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Indiana Pacers'a karşı 130-113 kazanılan karşılaşmada 31 sayı atarak bu sezon bir maçtaki en yüksek skoruna ulaştı.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets'ın evinde Pacers'ı yendiği mücadelede yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen, 31 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken istatistiklerine 2 asist ve 1 top çalma da ekledi. Bu sezon en çok sayı attığı maçı oynayan Alperen, 10. kez "double-double" yaptı.

Sezonun 11. galibiyetini alan Rockets'ta Jabari Smith Jr 23 ve Fred VanVleet 18 sayı kaydetti. Pacers'ta Quenton Jackson'ın 24 ve Pascal Siakam'ın 21 sayısı, sezonun 9. yenilgisini önleyemedi.