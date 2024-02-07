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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston Rockets'a yetmedi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston Rockets'a yetmedi!

        NBA'de Indiana Pacers, sahasında Houston Rockets'ı 132-129 yenerken, Houston'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performansı takımına yetmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 09:54 Güncelleme: 07.02.2024 - 09:57
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        Alperen'in 'double-double'ı yetmedi!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Indiana Pacers, sahasında Houston Rockets'ı 132-129 yendi.

        NBA'e 7 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 20 sayı, 10 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği maçta Pacers'a 3 sayı farkla yenilen Rockets, bu sezon 27. mağlubiyetini yaşadı.

        Ev sahibi ekipte Pascal Siakam 29 sayı, 4 ribaunt, 4 asist; Myles Turner 21 sayı, 3 ribaunt ve Tyrese Haliburton 18 sayı, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu.

        Rockets'ta Jalen Green 30 sayı, 3 ribaunt; Dillon Brooks 23 sayı, 3 ribaunt ve Jabari Smith 20 sayı, 9 ribauntla salondan ayrıldı.

        SUNS EVİNDE BUCKS'I YENDİ

        Phoenix Suns, Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Milwaukee Bucks'ı 114-106 mağlup etti.

        Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 4 asist; Kevin Durant 28 sayı, 10 ribaunt; Bradley Beal 25 sayı, 10 ribaunt ve Jusuf Nurkic 10 sayı, 10 ribauntluk performans ortaya koydu.

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        Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 34 sayı, 10 ribaunt, 6 asist; Malik Beasley 22 sayı, 4 ribaunt ve Pat Connaughton 12 sayı, 6 ribaunt, 6 asistle mücadeleyi tamamladı.

        Sonuçlar

        Indiana Pacers-Houston Rockets: 132-129

        Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 107-119

        New York Knicks-Memphis Grizzlies: 123-113

        Miami Heat-Orlando Magic: 121-95

        Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 129-123 (uzatmada)

        Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 124-117

        Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 114-106

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