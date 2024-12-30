Alperen Şengün'ün 'double-double'ı Houston Rockets'a yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Miami Heat'e 104-100 yenildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün, mücadeleyi 18 sayı, 18 ribauntla tamamladı.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Rockets'ın Heat'i konuk ettiği mücadelede yaklaşık 35 dakika süre alarak "double-double" yapan Alperen, 18 sayı, 18 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.
Batı Konferansı'nda 21 galibiyet, 11 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Rockets'ta Dillon Brooks 22 ve Jalen Green, 19 sayı kaydetti.
Sezonun 16. galibiyetini alan Heat'te ise Tyler Herro 27 ve Nikola Jovic, 18 sayı buldu.
THUNDER'DAN ÜST ÜSTE 11. GALİBİYET
Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, sahasında Memphis Grizzlies'i 130-106 yenerek peş peşe 11, bu sezon 26. galibiyetine ulaştı.
Ev sahibi takımda Shai Gilgeous-Alexander 35 ve Ajay Mitchell, 17 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Desmond Bane'in 22 ve Jay Huff'ın 17 sayısı, Batı Konferansı ikincisi Grizzlies'te sezonun 11. yenilgisini önleyemedi.
Sonuçlar:
Orlando Magic-Brooklyn Nets: 102-101
Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 107-136
Boston Celtics-Indiana Pacers: 114-123
Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 130-106
Houston Rockets-Miami Heat: 100-104
Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs: 112-110