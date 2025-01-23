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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Cavaliers'ı yendi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets, Cavaliers'ı yendi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 109-108 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 11:34 Güncelleme: 23.01.2025 - 11:34
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        Alperen double double yaptı, Houston kazandı!
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        NBA'de 8 maç yapıldı. Batı Konferansı'nda ikinci sırada bulunan Rockets, konuk ettiği Doğu Konferansı lideri Cavaliers'ı tek sayı farkla yendi.

        Son anlarının büyük heyecana sahne olduğu karşılaşmada milli basketbolcu, maçın bitimine 4,5 saniye kala iki serbest atıştan yararlanırken, sonrasında Cavaliers'ta Darius Garland, maçın bitmesine 2,8 saniye kala üç serbest atıştan ikisini kaçırdı ve Rockets, Cavaliers karşısında bir sayı farkla galibiyete ulaştı.

        Mücadelede yaklaşık 29 dakika süre alan Şengün, 18 sayı, 11 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla oynadı.

        Cavaliers'ta Garland'ın 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        GILGEOUS-ALEXANDER'DAN 54 SAYIYLA KARİYER REKORU

        Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Utah Jazz'ı 123-114 mağlup etti.

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        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 54 sayıyla NBA'de kendi kariyer rekorunu kırdı.

        Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Jazz'da John Collins, 22 sayı kaydetti.

        Öte yandan, New Orleans Pelicans ile Milwaukee Bucks arasında geçen gece oynanması planlanan karşılaşma, New Orleans bölgesindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

        SONUÇLAR

        Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 104-114

        Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 84-108

        Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 114-115

        Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 109-108

        Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 132-120

        Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 123-114

        Sacramento Kings-Golden State Warriors: 123-117

        Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 113-117

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