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Alperen Şengün'ün "double-double"ı, Houston Rocketsa galibiyet için yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 19 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaptığı karşılaşmada Minnesota Timberwolves'a 113-104 yenildi

Alperen Şengün'ün
AA

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı temsilcilerinin mücadelesinde, Timberwolves, konuk ettiği konferans sonuncusu Rockets'ı 9 sayı farkla yenerek bu sezonki 24. galibiyetine ulaştı ve play-off'a kalma mücadelesini sürdürdü.

Timberwolves'ta Anthony Edwards 44 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, üçer top çalma ve blokla bu sezonki en skorer performansını sergiledi. D'Angelo Russell 23 sayı ve 8 asist, Nathan Knight 19 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmayla skora destek verdi.

Mağlubiyet serisi 13 maça çıkan Rockets'ta son dönemin formda ismi milli oyuncu Alperen Şengün, ilk 5'te başlayarak 37 dakika 6 saniye süre aldığı karşılaşmayı 19 sayı, 16 ribaunt, 7 asist, 3 blok ve 1 top çalmayla tamamladı ve takımının en skoreri oldu. Eric Gordon 16 sayı, Kenyon Martin 15 sayı ve 9 ribaunt, Tari Eason 14 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

- Cedi Osman çift hanelere ulaştı, Cavaliers kazandı

Doğu Konferası'nda play-off potasının içinde yer alan takımların karşılaşmasında, Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 114-102'lik skorla geçti.

Sezonun 29. galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Evan Mobley, 38 sayı ve 9 ribauntla kariyer sayı rekorunu kırdı. Darius Garland 21 sayı ve 10 asist, Caris LeVert 13 sayı ve 7 asist, oyuna sonradan girerek 22 dakika 19 saniye sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman 13 sayı, üçer ribaunt ve asistle maçı tamamladı.

All-star Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği 29 galibiyetli Bucks, bu sezon 17. kez kaybetti. Jrue Holiday 28 sayı, 10 asist ve 4 ribaunt, Bobby Portis 23 sayı ve 11 ribaunt, Pat Connaughton 15 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle mücadele etti.

- Lider Celtics seriyi 9 maça çıkardı

Boston Celtics, çekişmeli mücadelenin ardından deplasmanda Toronto Raptors'ı 106-104 mağlup ederek Doğu Konferansı'nda liderliğini korudu.

Sezonun 35'inci, üst üste 9'uncu galibiyetini alan Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Grant Williams 25 sayı ve 5 ribaunt, Malcolm Brogdon 23 sayı ve 7 ribauntla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 27. kez kaybeden Raptors'ta Pascal Siakam 29 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt, Gary Trent 22 sayı ve 5 ribaunt, Precious Achiuwa 17 sayı ve 11 ribauntluk performans sergiledi.

- Sonuçlar

Toronto Raptors-Boston Celtics: 104-106

Washington Wizards-Orlando Magic: 138-118

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 118-122

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 114-102

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 113-104

Phoenix Suns-Indiana Pacers: 112-107

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 127-129

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