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NBA'e 12 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının karşılaşmasında, Minnesota Timberwolves, deplasmanda Houston Rockets'ı 7 sayı farkla geçerek play-off'a kalma mücadelesini sürdürdü.

45 galibiyetle konferans 7'ncisi Timberwolves'ta Anthony Edwards 33 sayı, 5 asist ve 4 ribaunt, Karl-Anthony Towns 28 sayı, 11 ribaunt ve 5 asist, D'Angelo Russell 22 sayı, 9 asist ve 4 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 4. kez kaybeden Rockets'ta ilk 5'de başlayarak 32 dakika 43 saniye sahada kalan milli basketbolcu Alperen Şengün, 14 sayı, 6'sı hücum olmak üzere 15 ribaunt, 4 asist ve 1 blokla double-double yaptı. Jalen Green 31, Josh Christopher 30 sayı, Kevin Porter 21 sayı, 8 asist, 6 ribauntla mücadele etti.

EMBIID 44 SAYIYLA TAKIMINI GALİBİYETE TAŞIDI

Doğu Konferansı'nın iki iddialı ekibinin karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, konuk olduğu Cleveland Cavaliers'ı 112-108 mağlup etti.

48 galibiyetle play-off'a kalmayı önceden garantileyen Sixers'ta all-star oyunculardan Joel Embiid 44 sayı, 17 ribaunt ve 5 blokla galibiyetin mimarı olurken, James Harden 21 sayı, 10'ar ribaunt ve asistle "triple-double" yaptı. Milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 7 dakika süre bulduğu karşılaşmada sayı üretemezken, 1'er ribaunt ve top çalma kaydetti.

Bu sezon 36. kez kaybeden konferans 7'ncisi Cavaliers'ta Darius Garland 23 sayı, Caris LeVert 18 sayı ve 7 asist, Lamar Stevens 18 sayı, Lauri Markkanen 16 sayı ve 7 ribaunt, 7 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 3 sayı, 2'şer ribaunt ve asist, 1 top çalmayla oynadı.

LAKERS PLAY-IN'E KALMA ŞANSINI ZORA SOKTU

Denver Nuggets, play-in'e kalma mücadelesi veren Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 129-118'lik skorla geçti.

Sezonun 47. galibiyetine uzanan Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 38 sayı, 18 ribaunt ve 6 asist, Will Barton 25 sayı, Aaron Gordon 24 sayı ve 8 ribaunt, DeMarcus Cousins 14 sayıyla galibiyette etkili oldu.

Üst üste 6'ncı, sezonun ise 47'nci mağlubiyetini alan 31 galibiyetli Lakers, Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alırken, play-in'e kalma şansını zora soktu. LeBron James'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Lakers'ta, Anthony Davis 28 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Russell Westbrook 27 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Carmelo Anthony 17 sayılık performans sergiledi.

Sonuçlar

Boston Celtics-Washington Wizards: 144-102

Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks: 112-118

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 118-129

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 117-121

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 108-112

Orlando Magic-New York Knicks: 88-118

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 117-96

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 132-139

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 113-92

Toronto Raptors-Miami Heat: 109-114

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 90-109

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 119-100