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Haberler Basketbol NBA Alperen Şengün'ün "double-double"lık performansı galibiyete yetmedi
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Alperen Şengün'den NBA'de ilk "double-double"

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 10 sayı, 10 ribaunt ile NBA kariyerinde ilk kez "double-double" yaptığı maçta Houston Rockets, Phoenix Suns'a 115-89 mağlup oldu

Alperen Şengün'ün
AA

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ün "double-double"lık performansı, takımının Phoenix Suns'a 115-89 yenilmesine engel olamadı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Houston Rockets, Phoenix Suns'a 115-89 mağlup olurken Şengün, 22 dakika süre aldığı maçta, 10 sayı, 10 ribaunt ile NBA kariyerinde ilk kez "double-double" yaptı.

Phoenix Suns'da Devin Booker ise attığı 26 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

YOUNG'DAN 42 SAYI

Atlanta Hawks, Trae Young'ın 42 sayısı ile Milwaukee Bucks'ı 120-100 yendi. Atlanta Hawks, alınan bu sonuçla, 6 maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi.

Young, 42 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt ile oynarken "triple-double" yapmaya da çok yaklaştı. 13 üçlük denemesinde bulunan Young, 8 üçlük ile maçı tamamladı.

Sonuçlar:

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs: 114-106

Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks: 120-100

Charlotte Hornets - Golden State Warriors: 106-102

Houston Rockets - Phoenix Suns: 89-115

Oklahoma City Thunder - Brooklyn Nets: 96-120

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers: 124-95

LA Clippers - Chicago Bulls: 90-100

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