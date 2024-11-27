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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen yine triple-double yaptı, Houston kazandı! - Basketbol Haberleri

        Alperen yine triple-double yaptı, Houston kazandı!

        Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün, Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan maçta triple-double yaparak takımını 117-111 galibiyete taşıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:55
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        Alperen yine triple-double yaptı!
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        Houston Rockets, deplasmanda konuk olduğu Minnesota Timberwolves‘u uzatmada 111-117 ile mağlup etti.

        Temsilcimiz Alperen Şengün 22 sayı 10 ribaund 11 asist 3 top çalma ve 3 blok ile bu sezonki üçüncü triple double’ını yaptı.

        Rockets‘ta Fred VanVleet 27 sayı 8 ribaund 11 asist, Dillon Brooks 22 sayı, Amen Thompson 15 sayı 8 ribaund 4 top çalma 3 blok ile oynadı.

        Ev sahibi Minnesota’da ise Anthony Edwards 29 sayı 10 ribaund, Julius Randle 21 sayı 6 ribaund, Naz Reid 19 sayı 7 ribaund, Rob Dillingham 12 sayı 7 asist ile mücadele etti.

        Bu sonuçla birlikte Rockets 19. maçında 13. defa kazanırken Timberwolves ise 17. maçında 9. kez kaybetti.

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