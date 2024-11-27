Alperen yine triple-double yaptı, Houston kazandı!
Houston Rockets yıldızı Alperen Şengün, Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan maçta triple-double yaparak takımını 117-111 galibiyete taşıdı.
Houston Rockets, deplasmanda konuk olduğu Minnesota Timberwolves‘u uzatmada 111-117 ile mağlup etti.
Temsilcimiz Alperen Şengün 22 sayı 10 ribaund 11 asist 3 top çalma ve 3 blok ile bu sezonki üçüncü triple double’ını yaptı.
Rockets‘ta Fred VanVleet 27 sayı 8 ribaund 11 asist, Dillon Brooks 22 sayı, Amen Thompson 15 sayı 8 ribaund 4 top çalma 3 blok ile oynadı.
Ev sahibi Minnesota’da ise Anthony Edwards 29 sayı 10 ribaund, Julius Randle 21 sayı 6 ribaund, Naz Reid 19 sayı 7 ribaund, Rob Dillingham 12 sayı 7 asist ile mücadele etti.
Bu sonuçla birlikte Rockets 19. maçında 13. defa kazanırken Timberwolves ise 17. maçında 9. kez kaybetti.