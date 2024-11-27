Alperen yine triple-double yaptı, Houston kazandı!

Houston Rockets, deplasmanda konuk olduğu Minnesota Timberwolves‘u uzatmada 111-117 ile mağlup etti.

Temsilcimiz Alperen Şengün 22 sayı 10 ribaund 11 asist 3 top çalma ve 3 blok ile bu sezonki üçüncü triple double’ını yaptı.