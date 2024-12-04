Alperi Onar: Bu kupa çok önemliydi

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, ÇBK Mersin'i 65-64 yenerek kazanan Fenerbahçe Opet'in kaptanı Alperi Onar, "Kazanma alışkanlığını devam ettirmek için bu kupa çok önemliydi. Çok mutluyuz ve bugün bu kupayı kutlayacağız." dedi.

Kaptan Alperi Onar, maçın ardından yaptığı açıklamada sezona başladıklarında bu kupayı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Sezonun ikinci kupasını aldıklarını ifade eden Alperi, "Kazanma alışkanlığını devam ettirmek için bu kupa çok önemliydi. Çok mutluyuz ve bugün bu kupayı kutlayacağız." diye konuştu.