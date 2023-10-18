Alt çenesi yok, dişleri üst damağında! Ameliyat için yardım bekliyor Doğuştan alt çenesi olmayan Yaşar'ın ağzındaki dişler üst damağında toplanmış durumda. Çiğneme işlemi yapamayan Yaşar, tanesi 60 TL'den günde 7 adet mama ile beslenirken, sigortalı bir işi olmayan baba Mürsel Köksalan, oğlunun ameliyatını gerçekleştiremiyor. Samsun'da gerçekleştirilen çene operasyonlarından sonuç alamayan aile, sigortaları olsa bile asıl ameliyatın parasının yarısının devlet tarafından karşılandığını, Ankara Hacettepe'de yapılacak operasyon için maddi güçlerinin yetmediğini belirterek yetkililerden yardım istedi

Samsun'un Bafra ilçesinde ikamet eden 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Yaşar Hüseyin Köksalan, doğuştan birtakım sakatlıklarla dünyaya geldi.

Kalça kırığı ve elinde kemik bozuklukları olan Yaşar'ın asıl sıkıntısı ise yüz bölgesinde. Doğuştan alt çenesi olmayan Yaşar'ın ağzındaki dişler üst damağında toplanmış durumda. Çiğneme işlemi yapamayan Yaşar, tanesi 60 TL'den günde 7 adet mama ile beslenirken, sigortalı bir işi olmayan baba Mürsel Köksalan, oğlunun ameliyatını gerçekleştiremiyor. Samsun'da gerçekleştirilen çene operasyonlarından sonuç alamayan aile, sigortaları olsa bile asıl ameliyatın parasının yarısının devlet tarafından karşılandığını, Ankara Hacettepe'de yapılacak operasyon için maddi güçlerinin yetmediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

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“AĞZIM İYİLEŞİRSE TÜM YEMEKLERDEN DENEMEK İSTİYORUM"

Doğduğundan beri yemek tadamadığını ve normal insanlar gibi yaşamak istediğini ifade eden lise 3. sınıf öğrencisi Yaşar Hüseyin Köksalan, “Tedavi olmak istiyorum. Yardım eden olursa şimdiden Allah razı olsun. Bu hayatta en çok istediğim şey; herkes gibi ağzımın iyi olmasını ve yemek yiyebilmek. Burada birkaç ameliyat denemesi yaptık olmadı. Doktorlar Ankara Hacettepe'de bu ameliyatın yapılabileceğini söyledi. Çenem nedeni ile kolay bir hayat geçiremiyorum. Gün içinde okula gidip geliyorum, idare etmeye çalışıyorum. Eğer ağzım iyileşirse tüm yemekleri denemek istiyorum. Her şeyi yemek istiyorum. İnşallah sesimi duyan ve yardımcı olan çıkar. Şu anda bilişim okuyorum. İleride de inşallah bilgisayar üzerine bir meslek sahibi olurum. Yazılım ve siber alanlarına da ilgi duyuyorum” dedi.

“ÖZEL MAMA İLE BESLENEN OĞLUMUN BOĞAZINDAN SICAK YEMEK HARİCİ BİR ŞEY GEÇMİYOR"

Maddi imkansızlıklar nedeniyle oğlunun ameliyatını yaptıramadığını dile getiren baba Mürsel Köksalan, “Maddi durumum olmadığı için çocuğumun ameliyatını yaptıramadım. Birkaç ameliyat yaptırdık ama esas büyük ameliyata durumum yetmediği için giremedik. Devlet ameliyat masrafının tamamını karşılamıyor. Sigortam olursa bize ameliyatın yarısının devlet tarafından karşılanacağı belirtildi. Oğlum doğduğundan beri yemek yiyemiyor. Özel mama ile beslenen oğlumun boğazından sıcak yemek harici bir şey geçmiyor. Zaten çocuğumun dişlerinin yapısından da bir şey yemeye uygun olmadığı görünüyor. Çocuğumun bu durumdan kurtulmasında kimin emeği geçerse Allah şimdiden onlardan razı olsun. Maddi durumum yok. 6-7 aydır işsizdim. 1 aydır çalışmaya başladım” diye konuştu.

Baba Mürsel Köksalan, oğlunun tanesi 60 TL olan sıvı mamadan günde 7 adet tükettiğini, en önemli sağlık sorunu olarak ağzını gördüklerinden vücudundaki diğer sakatlıkları ise gösteremediklerini belirterek, yardım talebinde bulundu.

Normal bir görünüm ve yemek yeme isteği ile yaşama tutunan Yaşar Hüseyin Köksalan ise lise 2. sınıfı teşekkür ve onur belgesi ile geçtiğini, ileride yazılım ve siber ile alakalı bir bölümde çalışmak için çaba sarf ettiğini ifade etti.