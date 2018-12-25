Ankara'da alt geçide ters yönden giren aracın neden olduğu kazada hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Cinnah Caddesi'nden Atatürk Bulvarı istikametine ters yönde ilerleyen Metin A'nın kullandığı araç, Kuğulu Park önündeki alt geçitte Atakule istikametine seyir halinde olan Özcan Hacıhasanoğlu yönetimindeki plakalı otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre; kaza sonrası araçla olay yerinden kaçmaya çalışan ve ters yönde gitmeye devam eden Metin A, alt geçit girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada araçtan inen Metin A, bir süre sonra tekrar aracına binerek bölgeden ayrılmaya çalışınca polis ekipleri otomobilin anahtarına el koydu.

Kazanın ardından 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalede bulunduğu sürücüler, herhangi bir yara almadıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Olay nedeniyle Kuğulu Alt Geçidi'nin Cinnah Caddesi istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından alt geçit yeniden trafiğe açıldı.

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