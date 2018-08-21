Alta - Odd Grenland B sahaya çıkıyor

Norveç 2.Lig Grup 1 maçında Alta ile Odd Grenland B, 21 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Alta 28 puanla 6. sırada, Odd Grenland B 17 puanla 10. sırada bulunuyor. Alta, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Odd Grenland B, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 452 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Alta kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Odd Grenland B sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Alta son hafta oynanan Lyn maçında 0-2 kazandı.

Odd Grenland B, Frigg karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Alta, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 10 gol yedi.

Odd Grenland B ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Odd Grenland B, 9 gol atarken 18 gol yedi.

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