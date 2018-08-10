Altach - FC Wacker Innsbruck düellosu

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Altach, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü FC Wacker Innsbruck takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Altach son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Wacker Innsbruck, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 399 kodlu maçı oynayanlar; Altach galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, FC Wacker Innsbruck galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Altach son haftadaki FC Wacker Innsbruck müsabasında 1-1 berabere kaldı.

FC Wacker Innsbruck ise Bayern München II maçında 3-1 yenildi.

Altach, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Altach, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

FC Wacker Innsbruck, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Wacker Innsbruck 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ